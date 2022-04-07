第三季《全明星運動會》自開播以來話題不斷，成員們私底下也培養出好感情，除了紅隊女成員先前一同拍攝火辣「閨密照」外，藍隊成員近日也相約前往墾丁度假，並在飯店中拍攝一系列網美照。其中，身材火辣的小豬（黃沐妍）也換上比基尼大秀身材，引起網友熱烈討論。

籃隊成員小豬、田依甯等人近日一同前往墾丁遊玩，並在社群媒體上分享多張美照，而小豬便換上性感的粉色比基尼泳裝，大秀前凸後翹的身材曲線以及飽滿的上圍，照片中她還不忘對著鏡頭擺出各種俏皮的姿勢，電得網友臉紅心跳。但翻到最後一張照片，就會發現她的胸部大如籃球，腰部也被修成水蛇腰，讓不少演藝圈好友及網友們看了直呼「真人版娜美？」、「最後一張直接變成動漫人物了、「最後一張好亮點」。

原來，小豬拍完照後請派翠克幫忙修圖，並指定想修成「仙女風格」，沒想到派翠克竟將她故意修成娜美，讓小豬忍不住封他為「最強修圖」，派翠克則在留言處沒好氣得表示「我不喜歡妳前三張修圖修成那個樣子」，逗趣的互動引發網友哈哈大笑。

另外，小豬還PO出一張辣照表示「泳池要配帥勾」，而照片中只見她的身後多了一位身材健壯的男子泡在泳池中，仔細看才發現竟是陳勢安，也引起網友紛紛留言「果然是美女配帥哥」、「勢安很壯欸」、「看到帥哥藏不住的笑意」。