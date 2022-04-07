陳美鳳有著「全台最美歐巴桑」的封號，出道至今始終保持亮麗外型及S型火辣身材，完全看不出來已經65歲，她近來受邀將在高流舉辦的「真愛秀・藍寶石大歌廳」登台，主辦單位曬出40年前她在舞台上演出的照片，只見她只用一塊布擋住重點部位，火辣模樣讓人看的鼻血止流。

《高雄流行音樂中心》 粉專昨（6日）分享一張有年代感的珍貴黑白照，只見是陳美鳳及已故「綜藝天王」豬哥亮的秀場照片，推估是陳美鳳演出之後，接受豬哥亮訪問，只見當時她的服裝造型走火辣風格，不僅露出香肩及S型火辣曲線，就連傲人上圍也僅用一塊布蓋住，讓人充滿無限遐想，雖然皮膚較現在黝黑，卻不見歲月在臉蛋上留下痕跡，可見她凍齡有術，讓所有人稱羨不已。

對此，網友紛紛留言：「人永遠都存在於回憶，曾經珍惜過而如今是種種回憶，這就是幸福」、「我也去過，最紅的是高凌風」、「當兵放假都去看美鳳姊辣秀，超好身材」、「好珍貴的畫面。以前的黑美人回來了」、「真的很難得的回憶」、「民國64年在高雄當兵曾經去過藍寶石，當年最紅的是崔苔青、鳳飛飛」，就連陳美鳳都親自回覆：「好珍貴的回憶」。

陳美鳳將於高流海音館的「真愛秀．藍寶石大歌廳」開唱，她憶起高雄藍寶石歌廳是第一次登台作秀的地方，對她有著深厚情感，重返高雄演出像是回娘家般親切，更透露以前登台作秀在當地會待長達1周，跟同檔藝人有很多時間相處，尤其當年很流行「大家樂」、「六合彩」，讓後台無時無刻都相當熱鬧，只不過她都沒有參與。