美國通貨膨脹數據降不下來，使得金融市場持續震盪，聯準會該如何處理此狀況成為外界關注焦點，前紐約聯準銀行總裁William Dudley認為，若當局者想要有效的降低通貨膨脹，將不得不讓股市與債券投資者出現更多損失，「如果股票無法下跌，聯準會需要讓它們下跌。」

綜合外媒報導，聯準會周三公布3月會議紀要，由於通膨率遠遠超過央行目標，通膨風險升高及聯邦基金利率過低等因素，決策官員有意在今年升息2碼，並考慮啟動縮減購債，最近的時間點落在5月，聯準會鷹派的想法也讓美股四大指數收黑，標普500與那斯達克指數都出現超過2%的跌幅。

針對目前的經濟狀況，William Dudley點出，很難知道聯準會要做到什麼程度的事情才能完全控制住通膨，但有一件可以肯定的事情，想要有效降低通膨，將不得不讓股票與債券投資者出現比目前更多的損失。

不僅如此，William Dudley還說，如果股市沒有因此出現下跌，聯準會應該要迫使它們下跌，才有機會解決難以緩解的通膨問題。

William Dudley提醒，投資人應該要關注鮑爾的發言，金融市場的寬鬆狀態需要收緊，但如果這個狀況沒有自然發生，聯準會將不得不衝擊市場，以達到他們所設定的目標，無論如何，為了控制通膨，聯準會需要降低股價並推高債券的獲利率。