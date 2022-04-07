俄羅斯在周三開始對國際債券持有人提出以盧布進行支付；這些原先是必須以美元進行償付。俄方表示，只要外匯儲備受到管制，就會繼續這樣做。而此舉也將俄羅斯的國際債券推向違約的邊緣。

美國在周一禁止俄羅斯以遭到凍結的和在美國銀行存放的外匯來支付俄國主權債務，美方並表示，俄國必須在耗盡俄國國內美元儲備以及違約之間做出選擇。

克林姆林宮發言人Dmitry Peskov表示，俄羅斯有一切必要的資源來償還這些債務；但如果這些限制繼續下去，債務的支付受到封鎖，則未來會以盧布進行支付。

在美國停止此類交易之前，莫斯科先前已經設法對其總共15種未償還的國際債券中的部分支付了大量的票息。

儘管制裁凍結了俄國6400億美元的黃金和外匯儲備，俄國仍固定從天然氣和石油出口中獲得百億美元。

俄羅斯財政部周三表示，由於一家外資銀行拒絕處理該部對債券持有人支付6.49億美元的命令，它不得不對2022年和2042年到期的兩檔以美元計價的國際債券以盧布進行支付。

一位知情人士表示，摩根大通作為代理銀行一直在處理著俄羅斯主權債券的支付，而美國財政部最近阻止了兩筆周一到期的支付。

俄羅斯財政部指出，一旦其外匯帳戶恢復使用，將考慮對債券持有人的支付，從盧布再轉為以外幣支付。

信評機構表示，俄羅斯將有30天寬限期，如果在這期限內沒有(美元)現金出現在債券持有人的帳戶上，將構成違約。

克林姆林宮發言人Peskov說，理論上會出現違約情形，但那完全是一種人為造成的情況。沒有理由說是出現真正的違約。