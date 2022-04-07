台灣戲曲學院劇場藝術學系專任副教授劉培能，去年開會時與系副主任吳健普起爭執，當眾人面前飆出三字經，被吳提告求償20萬元，台北地院根據事發錄音內容，認定劉男不雅言論確實有輕蔑、貶損、羞辱對方之意，判決他應賠償1萬元給吳男。可上訴。

專長為製作管理、舞台管理、展演製作、創意展演空間及劇場視覺藝術的劉培能，除教職外，還是台灣技術劇場協會監事，曾任明華園技術總監、台北聽障奧運行銷副主任。

2021年10月19日，劉、吳兩人參加「2021湖光山色藝術季」劇場藝術學系學生實習指導老師演前會議時，因故起了口角，劉男於是不顧現場還有5人，直接飆罵吳男「幹你娘」、「你他媽的什麼東西啊」，吳男因此主張人格權、名譽權被侵害而求償。劉男則辯稱，是吳男先大聲嗆他並出言挑釁，以致情緒失控，做出反射性發言。

根據當時會議錄音，法官認定劉男所言的言論內容具有貶低對方的意涵，即便他不認同吳男的說法或吳男出言挑釁，其言論也與當時議題無關，無助於溝通。考量雙方都在學校任教，受年輕學子仰望及為校園公眾人物，判決劉男應賠償1萬元為宜。