每一個人的臉上或是身體上，多多少少會長一些痣，從命理角度來看，這些痣的位置可以間接反映出命運。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果在頭髮中、耳垂、手肘、腳底有痣，這樣的人注定有富貴命，尤其是腳底有3顆以上的痣，有望成為萬眾矚目的大人物。

▍1.頭髮中有痣

頭髮裡的痣相對比較隱蔽，所以稱之為「隱痣」，這在命理學中算吉相。頭髮中藏有痣的人，大多數都是富貴之人，一生不愁吃穿。而且，有這類痣相的人頭腦都比較聰明，很有才華，為人善良正直，待人大方，貴人緣不錯，因此，能夠在事業上闖出一片天地。

▍2.耳垂有痣

耳垂生得大且飽滿，被稱為耳有垂珠，是一種非常有福氣的面相，假如再加上耳垂有痣，則表示此人心地善良，有福氣，做事常有好運光顧，事業發展比較順利，能得榮華富貴，幸福度過一生。同時，此人的貴人緣也非常好，就算遇到挫折，也會有朋友及時相助，順利度過難關。

▍3.手肘有痣

手肘部位長有痣的人，代表他們對權力和金錢的渴望非常強烈，再加上他們自身的能力也很強，非常有自己的主見和想法，賺錢能力一流，能夠憑藉自己的才能抓住機遇，從而財權雙收，在事業上的發展只會越來越成功。

▍4.腳底有痣

在腳底上長痣的人很少見，但這種人是非常幸運的。腳底上長一顆痣的人，天生注定富貴，一輩子衣食無憂，生活過的有滋有味。如果腳底上長有3顆或者3顆以上的痣，那麼福氣更是非凡，這種人積極向上，肯努力，將來必定成為萬眾矚目的大人物。

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