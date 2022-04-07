節能減碳是全球各國都關注的議題，金車文教基金會今天公布一項調查指出，高達近9成（87.1％）青少年不知台灣能源大量依賴進口，6成（62.4％）青少年自覺無法節能減碳是因為沒養成習慣，其中小學生比國中生高中生更願意配合節能減碳政策。

金車文教基金會這項節能減碳問卷在3月份針對全台國小、國中及高中職學校進行調查，總共回收網路問卷2萬0621份、紙本問卷2047份，有效問卷共計2萬2668份，在信心水準97％下，有正負3％以下的抽樣誤差。

調查顯示，面對刻不容緩的環境議題，65.9％青少年主要仰賴老師講授獲得節能減碳知識，其次為教科書51.8％及媒體新聞 50.9％。在諸多節能行為中，75.9％青少年最常做到隨手關燈、節約用水則有52.7％及多走路50.7％)。減碳行動則以珍惜食物51.5％、垃圾分類33.0％及自備購物袋31.5％較容易做到。

政府積極推動餐飲無塑政策，青少年真有因此提高環保意識，進而改變自身行為嗎？調查結果顯示，32.4％青少年會隨時自備環保餐具，但僅有20.7％會隨時自備吸管(20.7％)，且年紀越小會自備環保餐具比例越高。

新北市新店區安坑國小校長陳玉芳說：「為了永續環境發展，我們教導學生愛惜資源，像是更換省電LED燈具，養成隨手關燈好習慣，學校近期也將規劃屋頂加裝太陽能面板進行發電，增加再生能源使用。」

安坑國小六年級涂語安表示，節能減碳不能光是用說的，也需要實際行動。她分享：「像我們家爸爸都會騎機車載我和妹妹上學，當遇到紅燈時，爸爸會熄火，等綠燈再啟動。或是我們社區公共區域都會使用感應燈，這樣就可以友善地節能減碳，如果大家都能盡一份心，相信再過不久，就可以改善現狀。」