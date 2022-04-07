《櫃買市場》綠茵申請上興櫃 EPS5.46元 12:092022/04/07 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綠茵(6846)送件申請上興櫃。 綠茵生技成立於101年7月，主要業務為保健食品及原料之研發、製造、銷售，董事長兼總經理為吳嘉峰，目前股本為2.44億元，110年合併營收為6.93億元，稅後盈餘為1.32億元，每股盈餘為5.46元。 《金融股》京城銀3月受俄債拖累轉虧 Q1每股仍賺0.03元 詮欣Q1營收4.82億元 創近五年新高 #億元 #綠茵 #46元 #櫃買市場 #申請上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《造紙股》榮成3月營收衝次高 稅前EPS 0.06元 11:282022/04/06 財經 央行鷹式升息 「329檔」房市推案量縮水約800至1千億元 12:432022/04/07 財經 毅嘉首季營收17.52億元 7年來同期新高 21:132022/04/06 財經 《證交所》外資上周賣超72億元 反手大買3檔金融股 12:382022/04/06 財經 楊元慶：聯想全財年營收有望突破4,500億元 16:192022/04/06 財經 《電腦設備》員工挪用資產 樺漢：影響EPS 0.39元 08:082022/04/01 財經 1.28％保單紓困貸 三個月借出不到4億元 17:132022/04/06 財經 《櫃買市場》宏碁資訊、樂迦再生 申請加入櫃買行列 08:082022/04/01 財經 群光3月營收106.03億元 創歷史新高 20:222022/04/06 財經 《金融》國銀前2月獲利探近5年同期低 2月見回升 08:082022/04/01 財經 賞屋客回流！「代銷天王」海悅國際3月營收衝高15％至4.9億元 16:422022/04/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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