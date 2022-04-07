綠茵(6846)送件申請上興櫃。

綠茵生技成立於101年7月，主要業務為保健食品及原料之研發、製造、銷售，董事長兼總經理為吳嘉峰，目前股本為2.44億元，110年合併營收為6.93億元，稅後盈餘為1.32億元，每股盈餘為5.46元。

《金融股》京城銀3月受俄債拖累轉虧 Q1每股仍賺0.03元
詮欣Q1營收4.82億元 創近五年新高
#億元 #綠茵 #46元 #櫃買市場 #申請上