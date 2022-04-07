導電漿料大廠勤凱（4760）公告3月營收為1億元，較上月成長26.79％，較去年同期減少29.88％，累計第一季合併營收2.83億元。勤凱表示，以目前接單情況來看，電容、電感及電阻拉貨力道逐漸回溫，終端市場回補庫存的需求陸續浮現，3月銀漿、銅漿整體出貨數量均較上月增加，加上被動元件、太陽能均增加新客戶，應用於LED／IC的新產品也穩定出貨中，勤凱樂觀看待第二季開始下游客戶應可庫存去化完畢，營運維持審慎樂觀態度。

勤凱指出，從產業趨勢來看，PC／NB動能出貨延續，5G、車用、與電動車充電樁佈建需求的態勢確立，被動元件景氣循環向上拐點已近，下游產業相關需求也逐步升溫，而勤凱與各大被動元件廠合作密切並提供客製化的導電漿料，有助於客戶生產高品質產品，隨著被動元件客戶稼動率提高，勤凱也將同步受惠。

而在太陽能產業部分，近年經濟部大力推動再生能源併網規劃，積極推廣太陽能的裝置量，推升太陽能系統廠生產力道，而勤凱的太陽能背銀導電漿為電池模組的關鍵材料，目前更已獲9成以上台灣太陽能電池廠使用，並為客戶的主要供應商，預期將能隨著太陽能產業大趨勢而持續受惠。此外，公司今年積極加強海外市場的推廣與布局，目前已獲東南亞新客戶認證通過，預計將會為公司整體營運再添成長動能。

勤凱表示，公司擁有優異的技術及研發能力，目前正佈局半導體及LED封裝之新市場開發，並積極與IC及LED相關大廠進行產品認證，目前此部分的封裝銀漿市場均由德國及日本廠商獨佔，期許未來半導體及LED封裝的導電銀漿能成為勤凱營運的第三隻腳，挹注勤凱未來的營運動能。