由於台商回台需要土地進行設廠，過去卡在部份台糖土地認定上為農業用地而無法使用，環保署7日預告修正工廠之設立或園區之興建或擴建辦法，調整部份用地環評標準，另外同時也預告修正環評審查標準，部份條文有加嚴與放寬。

環保署說，過去屬優良農地、工廠之設立或園區興建或擴建，均應實施環境影響評估，非屬優良農地，並扣除非屬農用土地及位於環境敏感區位、毗鄰受污染、不適農作、週邊為都市、工業區、交流道等農地，工廠設立或園區之興建或擴建，放寬為申請開發面積或累積開發面積三公頃以上，應實施環境影響評估。

至於環評標準上，維持船隻安全進出及港埠正常營運進行維護浚挖，可免實施環評規定。海水淡化廠興建或擴增處理量，屬臨時救急抗旱救旱，經目的事業主管機關同意者，可免實施環評規定。加嚴風機與最近建築物應實施環評距離。修正工商綜合區或大型購物中心與展覽會、博覽會或展示會場以整體開發面積為認定標準，並新增位於水庫集水區應實施環評規定。修正纜車應實施環評規定。 增訂太空發展法所設置國家發射場域應實施環評規定等六大內容。