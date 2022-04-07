台股短線反彈後，近期受美股下挫影響，加權指數連日回檔，匯豐證券最新提出地緣政治緊張、供應鏈中斷風險與全球需求趨緩三大疑慮，將台股投資評等降至「中立」，惟指數高點預期仍高達19,140點，反而突顯內需消費與投資對台灣經濟的支撐力道。

富時台灣指數2021年上揚22.2％，好表現主要得益於強勁科技出口需求，不過，2022年以來並沒有維持突出表現。匯豐證券解釋，市場對亞洲科技類股的正面論調正在消退，包括：地緣政治問題、供應鏈受疫情影響中斷，以及全球需求放緩，都使不確定性升溫，導致以出口導向的台股遭遇逆風，這也是匯豐證券降評台股至「中立」的重要因素。

不過，這不代表台股後市完全喪失期待感，匯豐證券認為，台股享有的長期結構性題材依然完整，像是企業獲利穩健、晶圓代工產能吃緊、評價不算太高等，同時，民間消費與投資的復甦，也將支持台灣經濟表現。