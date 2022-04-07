花蓮縣政府推動國中小免費營養午餐政策迄今已有10餘年，為讓師生吃得更健康、安全，計畫9月新學期開始，將改以每周2次食用有機蔬菜及1次豆奶，並會在營養午餐菜色中，增加異國料理，提升學生國際視野。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府推動國中小免費營養午餐政策迄今已有10餘年，期間均選用在地優質食材，推行每周1天食用有機蔬菜，確保食安，而縣府為讓師生吃得更健康、安全，計畫9月新學期開始，每周再增加1次食用有機蔬菜及1次豆奶，同時因應新住民學生日益增多，將在營養午餐菜色中，增加異國料理，透過飲食提升學生國際視野，尊重各國文化。

教育處體育保健科長徐蔚文指出，目前免費營養午餐額度為國小45元，國中50元，111學年度學生人數約2萬500人，以目前每周1次使用有機蔬菜每人增加6元餐費計算，每周2次有機蔬菜約需增加529萬元的預算。

徐蔚文表示，待採購案完成決標，將提前2個月前告知長期供應有機蔬果的花蓮市農會及壽豐鄉農會，以利與農友契作量產，由於有機蔬菜歷年在夏季常因出現蟲害問題，導致貨源不足，屆時也將與2農會協調調度，確保供應量。

除提升有機蔬菜食用次數，教育處也將與鳳榮地區農會合作，於111學年度每周供應1次每瓶245毫升的有機豆奶，1學期預估所需經費約1250萬元，農委會農糧署將補助937.5萬，縣府配合款250萬元，鳳榮地區農會則是62.5萬元。

徐蔚文也提到，新住民學生愈來愈多，目前約8000人，透過課程安排讓學生了解異國文化有限，因此111學年度也將配合各國重要節慶推出符合在地學生口味的異國料理，從飲食角度出發，讓學生從食物中，認識每道料理的意義，藉以提升國際觀，同時也能增添營養午餐的豐富度，降低廚餘量。

由於先前宜蘭縣的免費營養午餐頻出包，縣府將如何因應食安問題，徐蔚文表示，縣府各單位均持續定期抽檢各校的營養午餐，若檢驗結果亦有問題，會立刻告知業者，除有疑慮的食材不能使用，亦會要求出面說明。