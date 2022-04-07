國民黨中央近期為桃園市長提名跟台北市議員羅智強隔空交火，國民黨立委蔣萬安今天呼籲，羅智強是國民黨最強戰將，擺在適當位置可以為選戰提供加乘效果，不應繼續內耗，否則親痛仇快，大家要一起想想好的解決方法。

對於外界傳聞羅智強本來欲參選台北市長，最後卻退出，是因為國民黨台北市黨部屢次做民調，羅智強都輸給蔣萬安，所以才退出台北市長選舉。對此，蔣萬安則回應，他都沒看過這些民調。

對於近期桃園市長提名的紛爭，蔣萬安強調，羅智強是國民黨內最強戰將毋庸置疑，他可以扮演舉足輕重角色，希望給他充分發揮戰力的空間，桃園有他的加入，讓大家關注，何嘗不是好事？要讓他發揮加乘效果，而不是繼續內耗，否則親痛仇快，大家好好想出解決之道。

蔣萬安說，基層或許會焦慮，大家也知道他有心，也是有戰力戰將，要放在最適當位置發揮戰力，羅智強在年底會成為最強助力，大家都有共識。