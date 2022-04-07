指甲出現異狀恐怕是身體出問題的警訊！美國女子16歲時，發現右手拇指的指甲上出現一條褐色的條紋，但她不以為意，做過好幾次身體健康檢查也沒查出異狀，未料去年卻被醫生告知，指甲上的條紋其實是一種名為「惡性黑色素瘤」的皮膚癌症，所幸經過手術和治療後，已經成功將癌細胞移除。

根據《每日郵報》報導，25歲女子瑪麗亞（Maria Sylvia）來自維吉尼亞州，日前她在TikTok分享親身經歷的恐怖遭遇，她透露自己在16歲時，發現右手拇指的指甲上，突然出現一條褐色的直條紋，不過當時她不以為意，甚至認為這是很酷的事情。

由於瑪麗亞是一名運動員，每隔一段時間就必須做例行性的健康檢查，但從未發現她指甲上的條紋有任何異狀；到了2014年，瑪麗亞聽從別人的建議，正式進行皮膚科檢查，但醫生認為這只是色素沉澱的現象，所以沒有再做進一步詳細檢查。

直到去年秋天，瑪麗亞接受較為完整的全身檢測，才驚覺指甲上的褐色條紋，竟是一種名為「惡性黑色素瘤」的皮膚癌症，不過幸運的是，這種癌症可以維持在原位（0期）階段10多年，才會發展到1期；之後瑪麗亞透過手術，成功切除癌細胞，但還是隨時有復發的可能性，所以必須定期回診檢查。

瑪麗亞也希望藉由自己的影片提醒眾人，在指甲或身體上發現不明症狀時，最好儘快就醫檢查，「雖然檢查結果很可能只是一顆痣，但若及早發現就有機會治癒」。