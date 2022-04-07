儘管韓國疫情已趨緩和，加上三星電子季報可望有突破性的成長。但市場還是擔憂美國將要加快貨幣緊縮腳步。因此，7日KOSPI走勢疲弱並跌破2700點關卡，目前在2,694.4點，跌40.63點或1.49%。同時，韓元卻走升。

根據最新公布的聯準會3月會議記錄，下次美國利率可能一次就調升兩碼，而不是只有一碼，引發市場不小恐慌。同時，為抑制大漲通膨，美國也將積極縮小資產負債表規模。

28日才會公布詳盡財報的三星電子，7日率先表示，在記憶體晶片以及手機需求孔急下，加上售價並未鬆動，上季營業利益可望狂增50%，且寫下2018年以來最好的第1季財報紀錄。不過，三星電子卻跌0.58%。

另外，SK海力士跌1.77%，LG Energy Solution跌2.81%，三星SDI跌2.68%，LG Chem跌2.64%。另外，韓國網路雙雄Naver跌1.82%，Kakao也跌4.29%。

不過生醫族群逆勢走高，三星生物製藥漲0.62%，大藥廠Celltrion也漲0.3%。

美元兌韓元在1,217.8價位附近，韓元小升0.5元。