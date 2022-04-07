由多個環保團體發起的「全國NGOs環境會議」今年已邁入第19屆，今年主題為「投資環境、保島永續」，並鎖定「能源供需管理政策」、「廢除區段徵收、制定行政計畫聽證程序專法」以及「廢棄物總量管制、制定資源永續管理法」等三大議題，並將在4月22日地球日當天遞交總統蔡英文及行政單位，並敦促政府確實執行。

今年主辦NGOs環境會議的台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓表示，本屆全國NGOs環境會議以「投資環境、保島永續」為號召，希望能扭轉過往以消耗自然資源來創造經濟的發展模式，改為投資環境保護與生態保育，以永續人類及生物的生存。

為了廣納台灣各地環境問題的現況，本屆會議去年7月至11月間就展開第一階段分區環境會議，合計辦理10場，並廣及離島、都會區等共12縣市，也盤點出包括水資源、能源與環境、淨零碳排、廢棄物及減廢、河溪治理、礦業開採、離島環境、動物保護政策、土地徵收、公民參與等11個全國性重點環境議題，也鎖定「能源供需管理政策」、「廢除區段徵收、制定行政計畫聽證程序專法」以及「廢棄物總量管制、制定資源永續管理法」。

荒野保護協會氣候變遷教育委員會能源議題組組長陳雍慧表示，台灣在能源轉型的創能過程中面臨重重挑戰，不論是對自然棲地或是社區的干擾、競爭，甚至危害，導致爭議抗爭不斷，政府應以環境可承載為優先、來審視這塊土地可以承受的能源供給，做為需求的規劃，並利用碳稅為政策工具、來執淨零與能源轉型。