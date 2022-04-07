民進黨屏東縣長初選結果7日出爐，由現任縣長潘孟安力挺的周春米出線，稍早她接受媒體訪問稱，千言萬語就是一句深深的感謝，謝謝支持者、謝謝家人、謝謝2位優秀的同志莊瑞雄、鍾佳濱委員，「我們成為最強第4棒，大家都是屏東隊」。

「我現在的心情，千言萬語就是一句深深的感謝！」周春米說，謝謝所有屏東鄉親的信賴、支持與參與，大家一起完成了民進黨的初選，是大家讓民進黨這次的初選更榮耀，也把這樣的能量投注在將來屏東的發展及打拚，同時也感謝2位優秀的同志莊瑞雄委員、鍾佳濱委員。

周春米說，會用電話跟簡訊跟2位委員表示感謝，因為有他們的參與、競爭，我們才能完成民進黨最驕傲的民主競爭價值，中間的過程雖然有些激烈與交鋒，但這都是因為大家希望把自己最好的一面呈現出來，所以她將向2位委員請益，把這段時間大家對屏東的願景、以及很棒的政見融入她將來的規畫。

她說，再次感謝2位委員的奮戰不懈，會盡最大的努力去彌補之間的傷痕，並尋求2位委員與他們支持者的認同，大家都是屏東隊，都希望屏東更好，會責無旁貸一起打拚。

周春米再次感謝鄉親的相挺，她說，這段時間大家一起齊心協力，她相信大家不是只幫周春米完成勝選，而是要延續屏東這麼好的品牌，延續潘孟安縣長帶領之下、歷任來打拚之下的執政基礎，「我們成為最強的第4棒，繼續創造屏東的品牌價值與驕傲。

她強調，接下來會更具體、整體地將「五大核心產業、六大發展區域」為經緯，在現有的執政基礎上，更基層的落實照顧所有鄉親，繼續延續我屏東我驕傲、安居樂業的價值，「小米姐姐大家永遠看得到、找得到」。