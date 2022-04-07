美國哥倫比亞特區（District of Columbia）衛生署官員表示，1隻在國會山莊（Capitol Hill）一帶咬傷至少9人的「兇猛」狐狸，昨天被捕獲後驗出狂犬病。

美國廣播公司（ABC）報導，衛生官員表示，為了檢驗這隻母狐狸有沒有狂犬病，當局稍早將牠安樂死，衛生署現在正在聯繫「所有被這隻狐狸咬過的受害者」。

「哥倫比亞特區公共衛生實驗室證實這隻昨天捕獲的狐狸對狂犬病毒驗出陽性，將在國會山莊周邊貼出資訊告知這隻狐狸感染狂犬病，並鼓勵可能接觸者通報特區衛生署。」

特區衛生署指出，國會山莊一帶有9人被咬，除了這隻母狐，附近另還發現數隻小狐狸。

特區衛生署指出：「這隻狐狸是成年母狐，現蹤地區今晨也發現並抓到幾隻小狐狸。若這隻母狐經判定是小狐狸的母親，小狐狸會被送到野生動物復健中心，如果不是，則會將小狐狸帶回發現牠們的地方重新安置。」

警方昨天一度示警民眾勿接觸任何狐狸，搞得國會山莊人心惶惶。

美國國會警察局（Capitol Police）昨天下午推文說：「我們接獲許多在國會山莊附近遇到兇猛狐狸的通報，為了您的安全，請不要接近任何狐狸。」

國會警察局發言人那時告訴美國廣播公司，至少6人被咬，包括1位國會議員。

根據美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention），狐狸容易感染狂犬病，且會傳染給人類。