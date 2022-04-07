大陸女星鞠婧禕出身偶像女團「SNH48」，外型精緻甜美，氣質脫俗，走到哪都飄散出一股仙氣，因而被譽為「四千年一遇美女」，單飛發展後，主演過《芸汐傳》等夯劇，使她的人氣不斷上升，也因為盛世美顏太有魅力，不時在微博釋出高顏值照片，每每都會掀起討論，近日她上傳亂髮系列近拍照，在鏡頭前零死角露出臉蛋所有細節，瘋狂通過眼睛放電，讓男網友不由自主叫起老婆。

本月4日，鞠婧禕一口氣上傳6張美照，五官天生麗質還是張瓜子臉，手機拿近自拍依舊美麗動人，秒被她的美所吸引，這次照片她選擇放下一頭烏黑長髮，有意無意放下額前瀏海，髮絲垂向胸口，還不時遮住雙眼，再定住眼睛看向粉絲，兩顆美麗眼眸飽含無限情緒，彷彿有說不盡的思念想傾訴，接著微微張開她抹上口紅的嘴唇，將畫面的魅惑感拉到極致，美到懾人心魄。

同樣地，她的服裝打扮也很吸睛，低肩黑色棉質洋裝，露出她光滑的美肩略為擺個拍，明知所有照片動作都有經過設計，看起來就是有種不經意感，將她的美毫無保留地呈現給大家。由於畫面實在太養眼，網友紛紛發出讚嘆聲，還叫起了老婆：「看起來就很香」、「老婆啊啊啊啊啊啊，妳好漂亮啊」、「美到眼淚從嘴角流出淹成錢塘江」、「想送妳很多很多口紅，讓妳每天還我一點點」、「老婆最可愛、最漂亮啦」、「這是我老婆」引起討論。