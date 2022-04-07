財團法人台灣大電力研究試驗中心（簡稱大電力）配合政府推動能源轉型及綠能政策，成立專責部門「智慧能源試驗處」，提供太陽光電、離岸風電、智慧變流器、電動車充電設備、功率調節器、儲能系統及氫能燃料電池等再生能源相關的專案研究及檢測服務。

鎖定台積電、德國西門子、美國奇異、法商施耐德、大同、東元及聲寶等涵蓋半導體、機電及家電產業3,500多家國內外廠商為服務對象。

大電力董事長郭芳楠主持揭牌儀式表示，大電力身為政府的專業技術幕僚，有協助並配合政府達成能源轉型政策目標之使命及社會責任，一定要以自身的專業能力為國家及社會善盡心力。

大電力指出，大電力結合「研究、試驗、驗證」系統功能於一身的非營利機構，服務領域涵蓋研究、試驗、驗證、檢定、檢驗、校正及人才培訓等，擁有諸多專業檢測實驗室如安規、電磁相容、防爆、電力及再生能源等，且獲得標準檢驗局、能源局、職業安全衛生署及全國認證基金會（TAF）認可，更是全國唯一可執行日本電氣安全環境研究所（JET）認證之工廠檢查機構。業務範圍除了綠色能源產品外，也提供家用電器產品、照明燈具、省水器具、材料暨化學、電力設備等多項測試服務。

大電力強調，大電力長期專注於電力品質、電氣安全、智慧電表及再生能源等領域，尤其在智慧綠能方面更是投入大量資源，以完善檢測能量及環境，如電動車充電設備檢測服務，為全國唯一具備全項電動車輛交直流充換電系統安規、充電纜線組及充電通訊協定，可提供慢速充電、快速充電、電池交換等高電壓、高功率（容量達1500V/750kW）之試驗能量。

智慧變流器檢測服務，將於今年完成兆瓦級（MW）變流器檢測能量，成為全國唯一具備兆瓦級容量之併網、安規、電磁相容及資安一站式服務之檢測機構。太陽光電檢測服務方面，大電力是全國唯一具備閃光式長脈寬（800ms）太陽光模擬器，具備最先進之大尺寸太陽光電模組、鹽霧及光譜響應等試驗設備。

大電力指出，大電力為協助客戶外銷，與多個國際機構合作，像美國能源部（ENERGY STAR）、JET、UL、TUV Rheinland、TUV Nord、DNV、Intertek、德凱集團（DEKRA）及法國B.V等，提供客戶在地試驗、多國驗證之便捷服務。

大電力表示，大電力服務對象包括，士林電機、華城電機、日立阿奇立克台灣家電、台積電、台灣松下電器、西門子、艾波比、東元電機、亞力電機、美商奇異、法商施耐德電機、大同、台灣日立江森自控及聲寶等3,500餘家國內外廠商。