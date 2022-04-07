最新市調顯示，在央行鷹式升息下，「329檔」房市推案量恐怕會縮水約800至1千億元，大爆量恐怕已成為往事，只能在夢裡相見。

代表北台灣新建案市況的「住展風向球」，3月分數今（7）日出爐，單月止跌回升，來到48.7分，較2月增加4.1分，分數中止連續三個月下跌，對應燈號則依然維持綠燈，已經「連8綠」。

住展雜誌研發長何世昌表示，3月住展風向球分數上揚，主因在於供給量增加，以及看屋來客量有所成長有關，預期今年上半年，燈號將穩定處在綠燈水位不變。

何世昌表示，最近房市邁入傳統旺季，推案量明顯放大，3月預售屋推案量約1,100億元。

大台北單一案量逾15億元以上的指標案，包括有為台北市中正「富享榮華」、北投「華固文臨」、「家居璽玉」、「龍霖初心」與「華固樂富中心」、內湖「義泰吾境」。

新北市則有板橋「統創曜」、中和「擎天峰和」、土城「大同莊園Ⅲ」及「皇翔芊樾」、鶯歌「和耀‧心綻」、三重「國湛」、「元富信城鼎」和「新濠漾Ⅱ-紐約公園」、泰山「新潤潤見築」與「新潤A5Ⅱ-大道鎏域」等案。

至於桃竹地區，3月單一案量逾15億元以上的指標案為桃園市-八德「益騏福爾摩沙」、桃園「合輝大璽-萬象」、楊梅「合康飛揚」、新竹市-北區「家兜里」、東區「惠宇青和」、新竹縣-芎林「太睿境」等案。

在新成屋推出戶數方面，3月完工釋出的戶數也同步成長，可售戶數逾4百戶，單一案量逾15億元以上的指標案為新北市-汐止「忠孝誠藝」、新莊「寰宇一號」。

何世昌分析，雖然3月開賣的建案一籮筐，不過，案量仍遜於預期。主要是受到央行鷹式升息，加上預售屋聯合稽查的衝擊，超出業者原先預期，導致部份建案放慢推案進度、延後推出，預估北台灣今年329檔推案量可能縮水約800至1千億元，大爆量已成為往事，只能在夢裡相見了。

代表市況的成交與來客組數部份，3月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約為34.7組／週，較2月（28.5組／週）增加6.2組／週，連續兩個月上升。

何世昌指出，雖然3月來客量上升，但卻是幾家歡樂幾家愁；受到央行鷹式升息的衝擊，舊建案來客組數普遍下滑，但因3月新開的指標案眾多、且預約看屋踴躍，才使得來客組數往上衝高。

另，3月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約3.1組／週，比2月（2.7組／週）增加約0.4組／週。雖然成交組數上升，但3月畢竟是購屋旺季，上升是再自然不過的事，如此升幅並不算太好；若與去年相比，成交組數僅持平而已。