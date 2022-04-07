黃嫌打神明主意，潛入瓊林保護廟內偷竊神明金牌。（警方提供）

黃嫌偷竊的3面金牌，還來不及變賣就被警方登門查獲。（警方提供）

始建於明代中葉，清道光二十八年改建並更易現名的金門瓊林保護廟傳出3面金牌失竊，金湖警分局調閱廟內及周邊路口監視器畫面，12小時內以車追人逮捕正在睡午覺的黃姓嫌犯，全案依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

警方說明，6日上午7時許瓊林保護廟蔡姓主委報案指稱，廟內原供奉神明的金牌3面遭竊，損失新臺幣1500元。警方立即調閱廟內及周邊路口監視器畫面過濾清查，以車追人鎖定黃姓男子涉有重嫌，並於當日中午12時赴其住所查訪。

正在呼呼大睡的黃男見警到場神色緊張，在警方詳告案情，並當場提示蒐證影像後，當下即坦承犯行，主動從房間內取出3面金牌，坦承上情不諱。

平日打零工度日的黃嫌供稱，因缺錢花用才會打神明主意，竊得金牌3面藏匿於房間衣櫥櫃頂，不知一舉一動都被錄下來，還沒來不及銷贓變賣，就被警方登門查獲。

金湖分局分局長曾冠螢表示，近年來廟宇金牌、香油錢竊盜案件時有所聞，呼籲廟方除加裝錄影監視系統防範外，信眾還願的金牌也應取下妥善保存，且勿設置防護功能較差之功德箱，以確保寺廟財物安全。