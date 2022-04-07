李康生劇中在家裡藏著神秘女孩陳姸霏。（CATCHPLAY＋提供）

李康生為戲染金髮。（CATCHPLAY＋提供）

原創台劇《良辰吉時》將於10日晚間9點在CATCHPLAY＋影音平台上架第4集，7日釋出最新預告，金馬影帝李康生將以全新角色金紙舖老闆鍾日勇登場。李康生表示特別喜歡遊手好閒的金紙舖老闆這個角色，他說：「我在裡面的造型跟以往演的戲有所不同，我的造型有染髮戴耳環，非常台客。」

由於店鋪生意冷清，鍾日勇時常不務正業到處閒晃，而表面上單身獨居的他，卻時常多帶一份飯菜回家，家裡也似乎有他人的蹤跡。因接獲舉報金紙舖非法藏匿炮竹而前來查看的員警段鈞豪與姚以緹，會因此發現鍾日勇的秘密嗎？一閃而過的長髮女孩陳姸霏又是誰？

在本集的《良辰吉時》當中，李康生與陳姸霏的關係是最大的謎團，他照顧著女孩，替她準備三餐、幫她剪頭髮，兩人的互動自然又詭異，李康生形容：「就很微妙的關係…我們彼此相依為命。」而飾演神秘女孩文文的陳姸霏則說：「詮釋這個角色很不容易，台詞非常少，要維持住神秘的疏離感，又不能太漠然、好像沒有感情。她既依賴這個男人，又有種被軟禁的感覺。」

《良辰吉時》由國際名導侯孝賢擔任總監製、《強尼‧凱克》金馬獎提名導演黃熙自編自導。每周日晚上9點在CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道及HBO GO平台同步上架首播。