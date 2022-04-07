南橫公路天池到向陽將於月底開放，意味著南橫全線即將開通。不過南橫可騎單車嗎？公路總局表示已經找車友辦了多次單車試乘，目前正在研議相關方案，但會等這一波全線通車熱潮過後，車流量較確定再說。

2009年莫拉克颱風（八八風災）造成台20線南橫公路中斷，去年南橫梅山口到天池路段有條件通車，今年4月底天池到向陽路段也可望通車。開放通行車種是5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車。

不過為何不開放單車進入南橫？公路總局第三區養護工程處甲仙段段長陳正偉表示，確實一開始開放車種沒有單車，但不表示沒有規劃。事實上三工處已經找過數個單車協會辦過5次單車試乘南橫，有的是利用周二和周四道路管制日，不開放通行的日子試騎，有的是周間試騎。他自己也騎過一趟，從梅山口到天池大概要騎3小時。

陳正偉說，車友對南橫試騎評價都很好，認為南橫跟武陵一樣窄但比較陡；至於開放方式，有的車友希望是團進團出，有的希望是用登記制，也有車友反映不要跟其他車種混在一起開放。

「沒有時程表！」陳正偉說，會朝開放單車進南橫的方向去走，但是要等這一波南橫全線通車熱潮過後，車流量較確定再說。