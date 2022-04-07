美系外資出具最新報告，對晶圓代工大廠台積電(2330)2022年第二季及全年成長維持樂觀，但認為邏輯半導體需求下滑，將使台積電2023年營收成長動能暫時減緩，雖對長線成長看法不變、維持「加碼」評等，但鑒於短期成長動能趨緩而將目標價自780調降至710元。

美系外資認為，受消費性電子產品需求轉弱影響，台積電首季獲利恐難樂觀，但預期全年營收成長25～30％、毛利率53％的財測展望將不變。預期台積電第二季以美元計價營收將季增4％，受惠稼動率全滿及新台幣匯率轉弱，毛利率可望提升至55％。

由於首季平均售價（ASP）上漲、5奈米市占率強勁成長及近期需求健康，美系外資預期台積電2022年營運將維持健康成長，以美元計價營收成長28％。由於新台幣匯率轉弱、且折舊增加幅度可望受控，預期毛利率將有調升空間。

不過，美系外資對半導體周期轉向擔憂開始顯現，預期訂單將在下半年及明年有所削減，特別是成熟製程方面。因此，預期台積電明年營收僅成長9％，毛利率成長動能將受稼動率降低及折舊增加而下滑。

對於媒體報導指稱台積電規畫進一步調漲8吋及12吋晶圓代工報價，美系外資認為不太可能發生，但認為台積電營收長期成長達15～20％不會發生明顯變化，且預期隨著3奈米貢獻增加，2024年以美元計價營收成長將反彈至16％。

美系外資看好台積電在先進製程的領先優勢可望進一步強化，隨著輝達（NVIDIA）及高通將其旗艦產品自三星轉單，美系外資預估台積電在5奈米製程的市占率應達85～90％。而隨著英特爾（Intel）潛在擴大委外釋單規模，台積電已獲得幾乎市場全數的3奈米訂單。

美系外資指出，重點在於亞馬遜（Amazon）等巨擘自今年起陸續成為台積電客戶，將是帶動高效運算（HPC）應用長期成長的關鍵動能。在結構性需求健康成長帶動下，看好台積電今年以後的營運表現顯著優於整體晶圓代工產業。

鑑於庫存修正和周期性低迷前景，美系外資認為台積電成熟製程明年應會面臨些許稼動率壓力，但由於營收組合處於壓倒性領先優勢，影響仍屬可控。綜觀上述因素考量，對台積電維持「加碼」評等，但將目標價自780元調降至710元。