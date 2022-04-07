美國十年期公債殖利率極速攀升，令中美利差進一步收窄。6日，中美利差一度跌破20BP（0.2個百分點），與市場此前所共識的80BP至100BP（0.8至1個百分點）相距甚遠，已觸及歷史較低水準。

中美利差是全球資金流向、貨幣政策收放、人民幣匯率走勢等變化情況的重要考量指標。《上海證券報》援引業內人士認為，在中美貨幣政策分化下，中美利差收斂仍是趨勢，倒掛亦有可能出現。

3月以來，美國十年期公債殖利率急速攀高，從2％開始一路走升。受到美國聯準會官員表示最快5月將開始迅速縮減資債負債表言論刺激，昨（6日）美債殖利率最高攀升至2.65％，創2019年5月以來最高。

中美利差變化，影響著全球資本配置人民幣資產的情緒。一個重要參照是，2020年至2021年，中美利差基本維持在140BP至160BP區間內。彼時，境外投資者大手筆增持人民幣債券。其中，2020年，外資全年淨加碼人民幣債券超1兆元（人民幣，下同）規模。

與之相對應，伴隨中美利差收斂，外資今年2月從大陸國內債券市場流出。資料顯示，2月，境外機構債券託管量月減803億元，為2015年初以來最大降幅。

當前，中美利差已降至歷史低位，是否意味著市場將面臨資本外流風險？對此，廣發證券固收分析師劉郁表示，預計當前外資流出給中國債市帶來的影響，主要在短期情緒層面，利率走向仍由國內政策和經濟所驅動。1到2個季度的外資流入減少或流出屬於正常現象，主導中國國內債市走勢的因素還是經濟基本面。而且，當前外資流出並非完全由中美利差驅動，俄烏衝突帶來的間接影響也是重要因素。

有業內人士認為，這對於全球資本配置的影響主要停留在短期情緒層面，也不構成貨幣調控的明顯掣肘，人民幣匯率仍將保持穩健。