日本漫畫家《忍者哈特利》、《怪物王子》作者藤子不二雄A（本名：安孫子素雄），傳出今日（6日）上午在家中過世，享壽88歲，噩耗傳出後讓粉絲難以置信，紛紛發文為這位漫畫界大師的殞落悼念。

作者藤子不二雄A1934年出生富山縣，1951年投身漫畫產業，擁有一系列知名作品，像是《忍者哈特利》、《怪物王子》等，更曾和藤本弘（藤子·F·不二雄）長期共用「藤子不二雄」此筆名發表作品，不過如今卻傳出噩耗，根據日媒《TBS》報導，他今日上午在川崎家中去世，享壽88歲，至於詳細死因目前仍在調查中。