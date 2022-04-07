香港文匯網報導，為減輕一線抗疫人員工作壓力、降低接觸過程中的感染風險，位於上海金山區的華東無人機基地日前專門組織了「突擊隊」，承擔起物資配送、空中巡查喊話和消毒消殺等多項任務，為科學抗疫展開積極嘗試。

上海展開新一輪抗原檢測當天下午，1200份抗原檢測試劑盒在短短十幾分鐘之內就完成了從上海灣區高新區的華東無人機基地到金山區某隔離醫學觀察點的快速無接觸配送任務。

據介紹，承擔本次配送任務的順豐方舟X8型無人機，最大起飛重量42kg，荷載10kg，最大航程20公里，可以不受道路交通條件的影響，也可以降低配送過程中存在的感染風險，大大提高了緊急配送的時效。

華東無人機基地負責人薛彬表示，自封控管理以來，無人機在緊急物資配送、公共環境消殺、公共秩序維護等方面提供了飛行助力，不僅降低接觸風險，也大大緩解了志願者人手不足的狀況。

「從發出請求半個小時不到，無人機就把藥送到了廠區裏面，真是太方便了。」瑞時創展的董事長羅喜榮對無人機送藥豎起了大拇指。原來，就在封控期間，企業生產總監紀如網必須服用的降壓藥已經吃完，但由於生產瓦楞紙隔離床等防疫物資的任務非常緊急，他就沒有當回事，一直堅持著加班，每天只睡四、五個小時。5日中午突感身體不適，公司負責人了解情況後向園區企業服務中心進行了代配藥求助。

無獨有偶。前2天，另一處封控管理的建設工地一員工不慎燙傷，急需燙傷膏等藥物。園區負責志願者協調的工作人員一方面迅速安排志願者趕赴社區衞生服務中心配藥，另一方面又緊急聯繫請求無人機支援。很快，無人機就將燙傷藥膏送到了企業員工手中，解了燃眉之急。

薛彬表示，截至目前，無人機突擊隊共配備了物資配送、空中巡查喊話、消毒消殺等無人機總共30餘架，配置有經驗的飛手5名，累計飛行時長超過500小時，為戰勝疫情提供積極助力。

於2018年揭牌的華東無人機基地，作為大陸國內首個正式允許無人機開展多場景測試、應用的基地，其同時建立了無人機飛行服務、研發製造、展示交易、教育培訓以及擬建的科創孵化、適航技術研究、檢驗檢測等七個中心。未來還將探索更多場景應用，助力城市保障。