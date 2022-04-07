高雄青梅正值收成期，今年氣候佳，高雄山區青梅產量豐碩，為了讓民眾不用到高雄產地也能品嘗到青梅酸甜的滋味，高雄市政府農業局與家樂福量販店合作，於全台家樂福舉辦70場次的青梅DIY活動，讓民眾學習醃梅並品嘗自己釀製的脆梅、梅醋或梅酒。

高雄山區種植青梅面積約有2000公頃，主要分佈在桃源、那瑪夏、六龜及甲仙地區，種植面積約1300公頃，年產量約6000公噸，高雄市農業局今年與全台北、中、南家樂福量販店合作，舉辦70場次的青梅DIY活動，讓民眾直接接觸產地第一手的新鮮手採梅子，了解青梅醃製過程中製作方法。

高雄市政府農業局表示，DIY醃梅部分場次由甲仙地區農會廠長劉秀琴現場教學脆梅及梅酒製作，以傳統手工的方式製作脆梅，參與民眾首次看到新鮮梅子，覺得梅子毛毛綠綠的好可愛，粗鹽揉製時卯足全力用力揉，加糖裝罐都小心翼翼。

由於活動正值清明連假期間，有不少民眾趁機攜家帶眷一起參加，陳姓民眾表示，趁假期帶家人逛賣場，同時參加製梅DIY活動，除了可以買到新鮮又漂亮的梅子，又學會如何醃梅，作成專屬自己的一罐罐酸甜滋味脆梅，覺得非常有趣又划算的活動。

農業局長張清榮表示，每年到了清明時節正是高雄青梅盛產季節，今年難得有品質及價量質優的青梅，為便利小家庭的需求，農業局與家樂福量販店合作上架小包裝手採梅，即日起至4月底，歡迎全台民眾到家樂福購買青梅DIY相關食材，回家自己釀製脆梅、梅醋或梅酒，健康又美味。

此外，農業局為了行銷高雄梅子產業，今年在六龜產地，結合寶來竹林休閒農業園區，即日起4月20日止，辦理多場次脆梅、梅醋DIY活動，訪梅園體驗手作樂趣，想嚐鮮又沒時間到場參與活動的民眾，可向六龜區及甲仙地區農會洽購，或上「高雄首選電商平台」選購，把握一年一度青梅季，讓自己在家動手醃製品嘗梅味。