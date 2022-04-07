MLB推薦賽事 : 4/9(六) 01:05，波士頓紅襪@紐約洋基

因勞資談判而推遲開幕日的美國職棒將於本週五展開新賽季，本週六波士頓紅襪與紐約洋基的世仇對決，雙方此戰的先發投手組合恰巧與上季美聯外卡驟死戰相同，由紅襪的艾歐瓦地(Nathan Eovaldi)對上洋基的柯爾(Gerrit Cole)。洋基王牌柯爾上季美聯外卡戰在芬威球場遭到紅襪砲擊，只投2局就提前退場，此戰回到熟悉的洋基主場投手丘，柯爾能找回王牌威力帶領洋基搶下主場開幕戰勝利嗎?

洋基季外將近年表現不佳的捕手桑契士(Gary Sanchez)與三壘手厄薛拉(Gio Urshela)送到雙城，換回明星三壘手唐納森(Josh Donaldson)及金手套游擊手凱納法利法(Isiah Kiner-Falefa)，這筆交易雖然解決了游擊防線的問題，但唐納森近幾年表現退化且傷病史不斷，能否提供洋基穩定的火力仍是問號。而洋基陣中兩名主砲賈居(Aaron Judge)與史坦頓(Giancarlo Stanton)雖然長打能力驚人，但兩人上季都吞下超過150次三振，極度缺乏本壘板紀律。洋基上季團隊全壘打數222支高居美聯第四，但場均得分4.39分卻是美聯倒數第六，因此找出更有效率的得分方式依舊是洋基本賽季最大的課題。

紅襪季外將上季打出31支全壘打的重砲瑞福洛(Hunter Renfroe)交易至釀酒人，換回以守備見長的布萊德利(Jackie Bradley Jr.)，藉此交易補強較為薄弱的外野防守。接著再以6年1.4億美金網羅明星游擊手史托瑞(Trevor Story)填補瑞福洛離隊後的火力缺口，史托瑞今年將移防二壘與游擊手博加茲(Xander Bogaerts)組成黃金二游，預期將會是美聯火力最兇猛的內野組合。紅襪上季團隊攻擊指數0.777高居美聯第三，場均得分也高達5.12分，本季補進史托瑞不僅進攻端如虎添翼，赫南德茲(Kiké Hernández)也不必再內外野兩頭跑，對於團隊守備也有加分的作用。

先發投手方面，洋基柯爾上季面對紅襪投得並不理想，對戰自責分率高達4.91，主投22局被敲出5支全壘打之多，紅襪打線不僅不畏懼柯爾的剛猛直球，對於引誘的外角滑球也能選掉，洋基投捕搭檔必須調整配球模式，才能擺脫上季頻頻挨打的局面。紅襪艾歐瓦地上季拿下11勝9敗，自責分率3.75，每9局被全壘打數僅有0.7支，以進階數據觀察，艾歐瓦地的投手獨立防禦率(Fielding Independent Pitching, FIP)更僅有2.79，是職業生涯最具壓制力的一季。

雙方打線都有不錯的長打能力，但紅襪上季得點圈有人時的打擊率高達0.267(聯盟第4)，洋基則是0.238(聯盟第26)，如果長打無法發揮時，紅襪的得分基本功遠優於洋基。投手方面，洋基柯爾不僅對紅襪投得跌跌撞撞，上季白天先發時的自責分率也高達5.0。而紅襪的艾歐瓦地上季白天、晚上的先發自責分率分別為3.74及3.76，表現十分平穩。綜合分析雙法打線及此戰先發投手歷史對戰數據後，筆者看好紅襪能在新賽季開幕戰成功踢館世仇洋基，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。