馬丁滿4歲的兒子開心拿著爸爸的身分證玩耍。（內政部移民署宜蘭縣服務站提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

馬丁2011年11月在台灣開始從事演藝、編曲及作曲，兩夫妻深深愛上台灣，在2014年創立「三六九零音樂有限公司」，繼續做自己喜歡的事情。（內政部移民署宜蘭縣服務站提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

出生阿根廷的拉普拉塔鄉的音樂家馬丁，在滿40歲的這年，順利歸化中華民國國籍，一圓成為台灣人的夢想，今日（7日）上午10時移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站偕同頭城鎮公所、頭城戶政事務所等部門，頒發定居證及身分證給馬丁，馬丁開心說「這是最棒的生日禮物」。

馬丁是阿根廷籍的音樂家，從小對音樂充滿興趣，長大後隨樂團到大陸北京、上海、深圳及昆明等地巡迴表演；某日馬丁在大陸北京表演時，因緣際會認識來自台灣唱片公司的知名音樂製作人涂惠源，相談甚歡。

藉此機會，馬丁11年前帶著妻子一同踏上台灣這塊土地，也就是2011年11月在台灣開始從事演藝、編曲及作曲；至此之後兩夫妻從此深深愛上台灣，在2014年創立「三六九零音樂有限公司」，繼續做自己喜歡的事情。

移民署宜蘭站主任簡玉屏7日上午，利用服務列車關懷訪視行程前往馬丁家，由簡玉屏及頭城鎮代理鎮長蔡文益分別頒發定居證及身分證，也感謝馬丁在台灣對音樂文化方面的卓越貢獻。

馬丁用一口流利中文表示，在台灣能盡情從事熱愛的音樂工作，在取得定居、成為台灣人的過程中，接受到很多人的關心、協助，今年滿4歲的兒子能在台灣出生長大，覺得很幸福、很安全，下個月將滿40歲生日，這時候順利歸化取得身分證，是最棒的生日禮物。

簡玉屏表示，恭喜馬丁順利歸化取得台灣身分證，將音樂藝術文化奉獻給台灣、培育更多的藝術人才；此外，針對外國特定專業人才來台、留台，政府也有相關放寬措施，希望透過政策的開放，讓更多外國專業優秀人才進來台灣，留得更長久。