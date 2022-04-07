在諸多利空下，例如聯準會加快緊縮貨幣步調，以及俄烏戰事未了，還有中國大陸疫情升溫等，日股7日也出現大跌。早盤結束時，日經指數收26,803.34點，跌546.96點或2%，並創下自3月11日以來最差單日表現。同時，東證收1,884.41點，跌38.5點或2%。

日股分析師認為，聯準會以及俄烏戰爭等各種外部事件，仍有很多不確定性。因此，在這種氛圍之下，股市很難見復甦。

日股中，製藥類股漲約1.5%表現較佳，不過，晶片製造以及車廠卻走跌。

安斯泰來製藥大漲4.53%，因券商Jefferies重申較大盤表現優的評等。

本田汽車大跌5.56%，因瑞穗證券下修評等至持有，且目標價也下調。同時，豐田跌1.69%，日產也跌2.26%。

晶片類股中，東京威力科創跌4.75%，愛德萬測試也跌5.33%。

權值股中，迅銷跌3.2%，軟銀跌2.44%，索尼也跌3.42%。