近期本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌日前拋出「新台灣模式」，遭台北市長柯文哲、新北市長侯友宜質疑，現在到底是要清零還是共存，政府要講清楚。對此，蘇貞昌今天表示，政府防疫策略以減災為目標，不追求全面清零，但也不會放任病毒肆虐與病毒共存，會積極防疫開放，兼顧經濟與國人生活。疾管署副署長莊人祥表示，未來將會精簡、適度疫調，不對密切接觸者以外的人做管制。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌今在行政院會表示，全球確診人數超過4.9億人，近期南韓單日超過28萬確診案例，上海更是全區封城控管，國內近期本土確診有上升趨勢，尤其是剛經過清明連假，人流南來北返，未來一周要嚴密監測疫情確診趨勢。

蘇貞昌說，今年目前累積2000多例本土案例，當中99.7％案例是輕症，有效控管輕症，不會放任病毒肆虐與病毒共存，正常生活穩健兼顧經濟與國人生活，這就是新台灣模式。

此外，抗病毒藥物是防止中重症的確診者病情惡化，目前台灣取得注射用藥物瑞德西韋1.6萬份，口服藥物部分，台灣是亞洲首個備齊輝瑞、默沙東等兩種藥物的國家，已採購2.5萬份。

莊人祥於行政院會後記者會說明，為控制社區疫情，採取彈性快篩、精簡疫調，希望加速快篩運用，截至4月5日止，居家隔離人數達18000人以上，未來會精簡、適度疫調，不對密切接觸者以外的人做管制，昨天起也放寬居家隔離措施，並希望民眾跟企業建立自主應變機制。

莊人祥說，以前是清零圍堵政策，現在要逐漸進入減災階段，降低對醫療體系衝擊，啟動新台灣模式，兼顧國家經濟與國民發展生活。