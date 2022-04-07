台灣時間本週三美國職籃西區的馬刺正式擠下湖人挺進西區附加賽的行列，處在重建時期的馬刺近期狀態極佳，儘管主將莫雷(Dejounte Murry)生病缺席了三場比賽，從最近10場比賽(3/17到4/6的例行賽最後衝刺階段)馬刺打出了8勝2敗的亮眼佳績，另外兩支能打出8勝2敗的球隊可是西區第1的太陽以及目前東區第2的塞爾提克，究竟是甚麼樣的轉變讓馬刺在這關鍵的時間點一舉闖進附加賽呢？

首先是精益求精的籃板能力，馬刺的籃板能力本來就不俗，本季場均可以搶下45.5顆籃板球排名聯盟第7，近期比賽馬刺在爭搶籃板方面更是積極，近10場比賽場均來到47.0顆排名第2，只有灰熊的49.4在馬刺之上。再來是防守能力，馬刺的防守原來在聯盟中後，本季的每百回合失分(DEFRTG)為111.4排名第17，但例行賽後段馬刺全隊展現了破釜沉舟的決心，近10場比賽百回合失分減少到109.5，是近期聯盟防守第3佳的球隊。最後，馬刺在進攻方面也有所改變，把原本出手佔比僅34.5%的三分球提高到了40.1%，提高三分出手不難，難在提高的同時還可以有超過九成的『經助攻命中三分佔比』(3FGM% AST)，也就是說馬刺投進的三分球之中有超過九成都是經過隊友傳導找到合適空檔進而出手的結果，這就是團隊籃球的最佳體現。

近10場表現出色的馬刺隊，在運彩的讓分玩法方面過盤的場次高達8場(讓分或受讓投注馬刺的玩家有八成的機會贏得彩金)，大小玩法方面也因為提升了防守，而打出了7場小分賽果(小分率70%)，馬刺例行賽還有3場比賽，分別是週五(4/8)對灰狼、週日(4/10)對勇士以及下週一(4/11)對獨行俠，看好馬刺的朋友們不妨可以在讓分玩法往馬刺投注或者瞄準小分，也許會有意想不到的收穫！