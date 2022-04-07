合庫銀行董事長雷仲達在7日的「信託2.0研討會」的會後受訪坦言，許多建商的確反映建築成本因為缺工、缺料等因素大漲的問題，他認為，在這種情況之下，很難不讓建商將上漲的成本反映在房價，但倘若是漸次反應，讓房價是緩漲，而非一下子大幅上漲，那麼房市仍然健康，他進而分析，另一方面房市也有剛性需求存在，因此房價若一點都不漲，以現況而言其實也很難。

雷仲達並指出，他已有聽說有建商已拿到使用執照，但並未動工，原因就出在建造成本大漲讓建商擔心自身財力能否負荷；他並進而分析，這也會對「供給面」產生影響，而另一方面自住的「剛性」需求依然存在，後續房價上漲的幅度，也會視這些新的供需變數之間拉倨結果而定。

近二年來合庫在財務投資上不斷傳出捷報，2021年的合庫銀整體獲利更佔比快接近3成，但今年由於美債殖利率不斷飆升，也增加財務投資的難度；對此雷仲達也表示，美債殖利率的飆升，也顯示市場對於不斷升息的提前反映，或是過度反映，因此他已在內部提醒同仁，今年財務投資要更加小心，他認為，部位當然要持續布建，但在時機點的掌握上，要更有警覺性。

雷仲達指出，4月15日的升息，房貸指數應該各銀行都會步調一致（反映央行1碼的升息幅度），未來合庫的房貸戶會更聚焦在首購族、自住戶；至於升息對房市的影響，會否造成房市嚴重的衝擊？對此雷仲達則持平看待，主要在於房市有剛性需求的加持，倘若在財力許可的情況之下，想要購置自宅的民眾，不會因為升息一碼，就不買房。

不過他也提醒，現在持續升息已成為全球一致的風潮，央行也難自外於潮流之外，尤其雷仲達也提到「匯率」的影響：「倘若利差擴大，也會影響到台灣的匯率，造成資金的移動。」因此倘若要購屋的民眾，也要考慮到之後若持續升息，是否能承擔更多的利息負擔。