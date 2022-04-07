新北市雙溪區簡姓少年朋友的朋友與彭姓男子有行車糾紛，昨（6日）晚簡姓少年與朋友在路上巧遇彭男，朋友代友詢問彭男車禍賠償問題，言談中雙方口氣火爆，本與事件完全無關的簡男，竟衝動取出西瓜刀揮舞，朋友連忙制止，但還是劃傷彭男左耳，簡男見對方流血，急忙逃離現場。警方獲報後迅速查明簡男身分，2小時後簡男即到案，依傷害罪嫌函送少年法庭。

警方表示，事件起因是日前彭姓男子與人發生車禍，已在協調和解賠償事宜，昨晚11點30分許彭男在送貨時，巧遇車禍對造的朋友，簡姓少年也在場，彭男與對方朋友談話間起口角，一旁的簡男不分青紅皂白取出西瓜刀亂揮，朋友見狀大吃一驚，急忙伸手攔阻，但仍不慎劃傷彭男左耳。

簡姓少年等人見彭男受傷隨即逃離現場，所幸彭男傷勢並無大礙，自行到派出所報案。瑞芳警分局員警迅速掌握簡姓少年身分，透過關係通知簡男到案說明，簡男坦承動手，訊後依法送辦。