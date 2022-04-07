囊括近4季英超冠軍的兩大豪門本周迎來天王山之戰，「藍月亮」曼城坐鎮主場阿提哈德，與「紅軍」利物浦進行本季第二循環交鋒，兩隊僅有1分差距，勝負很可能就會決定本季冠軍歸屬。

兩隊首循環在安菲爾德較量以2：2和局收場，上半場雙方各無建樹，下半場紅軍由馬內 (Sadio Mané) 和薩拉 (Mohamed Salah) 進球兩度領先，但曼城緊咬不放，佛登 (Phil Foden) 和德布勞內 (Kevin De Bruyne)先後進球追平。

曼城近4季拿下3次聯賽冠軍和1次亞軍，利物浦則在2019-20賽抱回隊史首座英超錦標，另有一次亞軍和一次季軍，綜合兩隊近4季的表現，曼城無疑是比較穩定的一方。兩隊前4季在英超交手8場，曼城4勝2和2敗佔得上風，利物浦則是在盃賽的對決上2勝1和較有優勢。

以兩隊的近況來推敲，則是紅軍立於不敗之地，利物浦在聯賽寫下10連勝，僅次於曼城在11月至1月期間締造的12連勝，這10連勝總進球數達25個，失球數僅有2個；曼城同時間的戰績則是7勝2和1敗，進19球失6球。紅軍這10連勝當中，包括擊敗兵工廠、西漢姆聯、水晶宮和萊切斯特城等排名前10的球隊；而曼城也戰勝兵工廠、曼聯和切爾西等前6隊伍，但主場輸給熱刺、作客踢平水晶宮和南安普敦。

周中的歐冠8強首回合兩隊同時傳出捷報，曼城主場1：0力挫西甲強敵馬德里競技，利物浦則是在客場3：1大破葡超傳統勁旅本菲卡。利物浦由於早早取得領先，兩大前鋒馬內和薩拉只踢了61分鐘就退場休息，近況極佳的葡萄牙國腳若塔 (Diogo Jota) 則是61分鐘才替補上場，紅軍主力陣容沒有傷兵，可望排出最強陣容迎戰。曼城方面仍期待受傷多時的葡萄牙中衛迪亞斯 (Ruben Dias) 能及時復出，不過曼城仍有拉波爾特 (Aymeric Laporte)、阿克 (Nathan Aké)和史東斯 (John Stones) 3名中衛可以輪換，其他主力目前亦無傷病問題。

紅軍「新三叉戟」合力攻下驚人的46球，優於一半以上英超球隊的全隊進球數，而曼城則是攻擊點廣，除了德布勞內、馬雷斯 (Riyad Mahrez) 和斯特林 (Raheem Sterling) 各有10球進帳外，佛登和席爾瓦 (Bernardo Silva)各進7球、京多安也有6球紀錄。兩隊近年的交鋒都不乏進球，唯一一次0:0出現在18-19賽季，近6次交手有5次的總進球數都大於2.5球。由於紅軍仍落後1分，爭冠必須以勝利為前題，大打進攻足球可以預期，2.5球大分是首選。兩軍實力可說是旗鼓相當，勝負端看臨場表現和球員狀態，或許以近期的氣勢而言，押寶紅軍勝可能有意外收獲。