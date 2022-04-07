據香港文匯網消息，從珠海邊檢總站獲悉，清明節假期三天，該站共查驗出入境旅客80萬人次、交通工具2.66萬輛次，其中，港澳台居民佔36.8萬。

雖受疫情影響，但清明小長假期間在拱北、港珠澳大橋、橫琴、青茂、灣仔等珠海毗鄰港澳口岸均迎來不同程度的客流高峰，港澳台居民主要行程為返鄉祭祖掃墓。

澳門居民陳先生說，「一年一次回老家掃墓，從未間斷。我們按防疫要求事先做好核酸檢測，全程佩戴好口罩，出入境等整個行程都很順利」，一家5口在4日從橫琴口岸入境，前往江門老家拜山後，5日從拱北口岸出境。

據了解，當地為全力保障清明節假期各口岸安全暢通，珠海邊檢總站聯合澳門治安警察局等單位提前預判入出境高峰時段人員數量，設置驗放通道，加強現場客流引導，為回鄉祭祖的港澳台同胞提供通關便利，同時透過口岸循環播放防疫宣傳片，廣泛展開防疫知識普及。

珠海邊檢總站相關負責人表示，「我們加強與疫情防控部門的溝通協作，落實閉環管理等疫情防控政策，加強口岸限定區域等執勤場所的消毒工作，同時在節假日期間增設機動備勤崗位，增加執勤警力，全力保障一線執勤警力充足，確保了口岸通關順暢高效」。