高雄確診薩克斯風女樂手（案24795）曾在3月26日至4月3日去台南表演，後來在4月5日確診。這名女歌手昨拍片喊冤說，她在4月2日淋雨表演，4月3日出現喉嚨痛症狀，便主動快篩結果陽性，篩了兩次都相同結果，她就立刻把自己送到醫院裡，但相關足跡曝光後，卻引起民眾恐慌，讓她委屈地說，她沒有像外界傳的「發病還到處表演」，反而是出現症狀後就快篩，陽性就立刻去醫院了。

高雄確診薩克斯風女樂手（案24795）昨在臉書發文說，高雄足跡曝光後就出現恐慌的氛圍，且離事實越來越遠，甚至開始出現不理智的聲音，而她周遭的朋友也開始害怕，但她覺得自己確診就已經很可憐了，如今還要因為一些不實消息而身敗名裂嗎？

女樂手表示，4月2日她在戶外表演，因為當天僅13度又下雨，導致她隔天（3日）起床就覺得自己頭暈暈的，類似快感冒的症狀出現，因此中午與下午場的演出結束後就在車上休息，發現自己喉嚨越來越痛，就告訴其他表演者不要靠她太近。

女樂手指出，由於近日確診人數較多，加上她本身只有打過2劑疫苗而已，便想說去快篩，沒想到一篩就是兩條線陽性，二次快篩也是同樣結果，便趕緊去醫院採檢，陽性確診以後，就被安排到負壓隔離病房接受治療，而她至今還沒出現發燒症狀。

女樂手強調，她並沒有像外界謠傳的「發病以後還到處表演」，但其實她還沒發病就把自己關到病房裡了，絕不是發病還到處散播病毒。而且他們這些表演者知道自己接觸的人很多，因此只要有感冒症狀就會立刻快篩，所以大家都有這種警覺心。

女樂手推測被傳染日可能是在3月31日晚上駐點表演，但因為政策，為了追溯源頭，才被追問到足跡到3月26日，但她認為染疫時間應該是在3月29日至3月31日。3月26日去的地方應該都非常安全。