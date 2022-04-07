37歲香港女星袁嘉敏早年拍攝三級片《鴨王》一脫成名，近日她在IG點名砲轟香港富商鍾培生及其父親是人渣（Jerks），「與鍾家的一年，真是一場噩夢」，受訪時又稱對方會有古怪要求，引來許多聯想。近日袁嘉敏宣告正準備離開香港到法國散心，今(7日)她罕見曬出素顏照，可見她戴著粗框眼鏡，短瀏海自然分在一旁，看起來相當有路人感，跟過去美艷的形象大不同。

袁嘉敏近日砲轟鍾培生及其父親為人糟糕，引來鍾培生親上火線駁斥，坦言：「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持」，但因性格不合已經斷絕來往，至於外界猜測「多人運動」的傳聞都不是真的，自己將保留法律追訴權。

袁嘉敏曬出素顏照。（圖／翻攝自candy_kamanyuen IG）

傳聞袁嘉敏去年一年就在鍾培生身上撈了100多萬港幣（約365萬台幣），對此她駁斥說：「哪有100萬這麼多？」近日受訪更是大方透露自己和鍾培生的金錢往來真相，她透露原本鍾培生會打來找她聊心事，一通電話可得到1000元港幣，袁嘉敏也認了確實收過對方錢，但之後就不肯再跟鍾培生拿錢。

袁嘉敏昨宣布未來計畫，寫下：「Leaving HK soon, preparing for my first long-haul flight in 2.5 years.（很快就要離開香港，正在準備我2年半來久違的第一次長途飛機旅行）」，昨她人還在香港，還沒出發，更在當地的咖啡店打卡，稍早她進一步分享自己素顏對鏡子的自拍照，照片中她的招牌眼妝全無，一雙眼睛略顯無神，加上粗框眼鏡，不說還以為只是普通的女大生，和先前性感巨星的模樣判若兩人。