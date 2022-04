37歲香港女星袁嘉敏早年拍攝三級片《鴨王》一脫成名,近日她在IG點名砲轟香港富商鍾培生及其父親是人渣(Jerks),「與鍾家的一年,真是一場噩夢」,受訪時又稱對方會有古怪要求,引來許多聯想。近日袁嘉敏宣告正準備離開香港到法國散心,今(7日)她罕見曬出素顏照,可見她戴著粗框眼鏡,短瀏海自然分在一旁,看起來相當有路人感,跟過去美艷的形象大不同。

袁嘉敏近日砲轟鍾培生及其父親為人糟糕,引來鍾培生親上火線駁斥,坦言:「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐,其後見面數次,聽了她的故事後為她提供經濟支持」,但因性格不合已經斷絕來往,至於外界猜測「多人運動」的傳聞都不是真的,自己將保留法律追訴權。

袁嘉敏曬出素顏照。(圖/翻攝自candy_kamanyuen IG)

傳聞袁嘉敏去年一年就在鍾培生身上撈了100多萬港幣(約365萬台幣),對此她駁斥說:「哪有100萬這麼多?」近日受訪更是大方透露自己和鍾培生的金錢往來真相,她透露原本鍾培生會打來找她聊心事,一通電話可得到1000元港幣,袁嘉敏也認了確實收過對方錢,但之後就不肯再跟鍾培生拿錢。

袁嘉敏昨宣布未來計畫,寫下:「Leaving HK soon, preparing for my first long-haul flight in 2.5 years.(很快就要離開香港,正在準備我2年半來久違的第一次長途飛機旅行)」,昨她人還在香港,還沒出發,更在當地的咖啡店打卡,稍早她進一步分享自己素顏對鏡子的自拍照,照片中她的招牌眼妝全無,一雙眼睛略顯無神,加上粗框眼鏡,不說還以為只是普通的女大生,和先前性感巨星的模樣判若兩人。