國家實驗研究院6日發布聲明。（圖／翻攝自國家實驗研究院官方網站）

核能流言終結者創辦人黃士修現身回應，引發熱烈迴響。（圖／翻攝自臉書）

行政院科技部轄下的「財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心」，是國家級的科技政策智庫，卻遭爆聘「假博士」擔任副研究員。國研院6日證實，該員博士學歷確實造假並已提出告訴。媒體人朱凱翔轉發此消息，核能流言終結者創辦人黃士修則回應一句「總統府震怒」，大批網友為此笑翻，引發熱烈討論。

根據《CTWANT》6日報導，李女在2009年8月獲聘為副研究員，時任科政中心主任林博文，對内介紹李女畢業於國立中山大學海洋生物研究所博士班，李女順利進入科政中心任職，並相繼擔任四項計畫的主持人。然李女2020年離職後，憑國研院副研究員頭銜，轉職進成大醫院團隊所成立的民間生技公司「大員生醫股份有限公司」任總經理，遭質疑工作能力不符合學經歷，向中山大學追查後發現，李女並無博士畢業相關資訊。

國研院6日發布聲明稱，確認該員博士學歷的確造假，經與法務人員研商討論後，在科技部之督促下，國研院已提出告訴；未來新進人員報到時，除須提供學歷正本之外，還須提供離職證明正本，國研院並會比對碩博士論文資料。

朱凱翔在其臉書粉絲專頁「不演了新聞台」今日（7）轉發此消息，獲得約3000個讚、超過250則留言，討論熱烈。黃士修本人更現身留言「總統府震怒」，意外引爆高度迴響，網友紛紛回應：「為何？應該覺得親切啊」、「除了震怒還能有什麼作為？真的假不了、假的真不了」、「還可以『嚴厲譴責』」、「今日最好笑的回覆」、「笑死」。