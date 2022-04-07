日本具代表性的漫畫家藤子不二雄A（本名：安孫子素雄）今天上午在川崎市的自家中逝世，享壽88歲。日本警方正在調查死因。

藤子不二雄A筆下有「忍者哈特利」、「怪物小鬼」等多部知名漫畫，他與創作哆啦A夢的藤子．F．不二雄（本名：藤本弘）曾長期共用筆名「藤子不二雄」，兩人後因創作風格不同於1987年拆夥。

日本Sponichi Annex報導，藤子不二雄A生於1934年的富山縣，是寺院住持之子，他與藤子．F．不二雄是小學同學。

藤子不二雄A小學時期就立志當漫畫家，高中畢業後進入當地報社工作，負責繪製肖像畫與撰寫訪談等；1954年為成為漫畫家前往東京，1964年開始在少年漫畫雜誌月刊「少年」上連載「忍者哈特利」，1965年開始連載「怪物小鬼」，成為暢銷漫畫家，作品並被改編成電視動畫等。

藤子不二雄A的代表作包括「忍者哈特利」、「怪物小鬼」、「漫畫道」、「黑色推銷員」等，他因為對漫畫界的功績，2005年獲頒第34屆日本漫畫家協會獎文部科學大臣獎，2008年獲日本政府頒發旭日小綬章。