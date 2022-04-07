為搶搭全球區塊鏈的列車，台灣將於4月首度舉辦企業級區塊鏈培訓課程，讓企業用戶更加了解DeFi、NFT、元宇宙等新科技浪潮。

許多等不及的投資人，搶搭區塊鏈列車，卻因為不熟悉背後原理，雖然大賺一筆，卻很快都賠光光，因此如何在新興技術中找出實用、賺錢的模式，才是重中之重。

企業級區塊鏈技術即是這一個解決方案，而台灣區塊鏈大聯盟及台灣區塊鏈大學聯盟正領銜國內一眾專業機構建立技術培訓制度，從人才培育的基礎建設做起，開始推動國內企業級區塊鏈於產業落地的能量。

相較於完全去中心化的公有區塊鏈生態圈，企業級區塊鏈可以建立跨國、跨產業 的大型企業聯盟網路，在促進產業的資產流動性與提升資料流通效率的同時，滿 足企業對於「資料隱私」、「權限控管」、「系統相容」等需求，以符合嚴謹的資訊 安全、個資保護等產業規範。

台灣區塊鏈大聯盟陳美伶總召集人表示，現在是台灣產業評估將企業級區塊鏈技 術應用於數位轉型的正確時刻，這個技術於國際上已經成熟，在各國央行數位貨 幣、跨境貿易融資、供應鏈物流追蹤已經擁有大量試驗與應用案例。

台灣區塊鏈大學聯盟彭少甫理事長表示，台灣學術界已經在企業級區塊鏈技術、 應用、法規等面向具有完整的研究，若將學界的優秀人才轉化成可以為企業所用 的豐沛人力資源，將可以大大推動產業界的正向發展。

國泰金控是國內早期採用企業級區塊鏈技術的金融機構，透過自行研發國際主流 企業級區塊鏈技術之一的Hyperledger Fabric技術，成功應用於貿易融資與電動 車車聯網等場域。國泰金控區塊鏈團隊負責人楊俊書表示，金融業可以透過採用 這個技術來加速跨機構之間的作業效率與資料可信度，並進一步發展成全新的金 融應用模式。

國內已經具備國際主流企業級區塊鏈技術的研發能量，如何在企業數位轉型的過 程中適當的發揮與運用，將是產業界各方要一起集思廣益的議題。BSOS 台灣灣 谷科技股份有限公司執行長黃朝秋表示，初期由技術合作夥伴提供完整的技術支持，也需要加上業務單位對於場域的專業洞見，這兩點都是要讓導入專案成功不 可或缺的要素。

台灣區塊鏈大學聯盟企業級區塊鏈發展計畫負責人李育賢表示，台灣區塊鏈大學 聯盟以「教育與培訓」、「應用場域調研」、「解決方案規劃」為三大主軸，除了與 台灣區塊鏈大聯盟合作規劃的企業級區塊鏈技術培訓課程之外，同時也致力於推 動這項技術於產業界的落地採用，建立完整的人才價值鏈。2021年下半年成立的氣候行動研究組，則專注在企業級區塊鏈於供應鏈碳盤查、國際碳權機制的應用。

台灣區塊鏈大學聯盟企業級區塊鏈培訓課程專案經理王映心表示，與台灣區塊鏈大聯盟合作規劃的2022年企業級區塊鏈技術培訓課程將規劃兩個場次，分別以18小時的時間帶領學員實際操作演練，完課學員除了將具備開發完整企業級區鏈應用的技術能力外，通過審核後也將被授予課程證書。

兩場次課程分別於4月7日與5月12日進行說明會，並在說明會結束後的4周正式進行課程，詳細課程資訊請參照台灣區塊鏈大聯盟官方網站公告。