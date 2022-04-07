6日下午南投市竹林路1名9歲黃姓男童，不慎從自家住宅大樓7樓墜樓，造成開放性骨折、頭部重挫，送醫後不幸身亡，而當時男童母親聞訊後跑下樓查看，發現孩子已經無動靜當場癱軟，縣府社勞處表示，已請保護性社工了解，若有違反兒少法將施予親職教育輔導；檢方也說，目前已完成相驗，不過仍需進一步調查相驗以釐清死因。

南投縣政府社勞處表示，關於6日男童墜樓案，社勞處已請保護性社工前往調查與了解，如果說有違反兒少法第56條，對兒童及少年疏於保護、照顧情節嚴重者，將會施予4小時以上50小時以下之親職教育輔導。

社勞處也說，因兒少法是規定６歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年不得獨處，因此相關違反規定還需要進一步釐清；而男童父母親遭逢喪子之痛，也會給予相關的心理諮詢、輔導等，也提醒家住高樓的民眾，應該要做好相關防墜措施，以確保兒少安全。

據了解，案發當天男童家中還有媽媽與2月大的妹妹，而父親則在外工作，當時男童疑似玩耍翻過陽台圍牆，導致墜樓意外發生，而男童墜落的位置就在大樓地下停車場的出入口，所發生的巨響嚇壞附近民眾，當時有鄰居聽到聲響，趕往現場查看，嚇得趕緊通知保全報警，緊急將男童送醫。