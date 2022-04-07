澄希貿易公司林姓負責人、郭姓妻子，遭控在去年5月間以計步器名義從大陸購得血氧機5100台，從中牟取3倍多的暴利，士林地院日前審結，考量被告均已認罪，並繳回部分犯罪所得，依《醫療器材管理法》判處林男有期徒刑5月、郭女徒刑3月，均得易科罰金，並處罰公司20萬元，沒收727個血氧機以及不法所得。另外，徐姓業務今年3月已死亡，諭知公訴不受理。

林姓負責人，去年5月初因新冠疫情升溫，民眾擔心「快樂缺氧」猝死，急欲購買血氧機，林以計步器名義，分別以人民幣40元至80元，約台幣200到300元，購得血氧機2800台、2300台，再由徐姓業務向藥局兜售，以台幣360元、1200元批發給全台藥局，再轉賣給消費者，2個月銷售數千台。

去年7月初，調查人員將血氧機買回家，偶然間將血氧機夾在布偶的耳朵上，竟然能測得血氧值，經檢調搜索，查扣林等人尚未賣出的血氧機LK-87型、FDA型血氧機共727台，並依進貨資料估算犯罪所得290萬餘元。

判決指出，林、郭未經國內主管機關核准擅自輸入醫療器材並販售，危及消費者安全使用醫療器材，林男已繳回50萬犯罪所得，依法判刑，均得易科罰金，同時沒收已扣案血氧機727台。