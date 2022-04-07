羅巧倫、王燦婚禮將有出現重大轉折。（民視提供）

蘇晏霈今過34歲生日。（民視提供）

蘇晏霈在民視8點檔《黃金歲月》將與傅子純結婚，這已經是她第12次為戲披婚紗，她表示還是對婚禮有期待，只是不可能再挑選白紗了，也許等到自己的婚禮就會改成旗袍或是牛仔造型，不過她笑說：「到時候也要看那時的老公能不能接受，畢竟婚禮說兩人的事情，也要另一半答應才行。」至於劇中與鬧翻的姊姊羅巧倫選同一天結婚，姊妹倆為爸爸龍天翔該出席哪場婚禮吵翻天，蘇晏霈笑說幸好現實生活不可能出現這麼巧合的事情。

今天4月7日過34歲生日的蘇晏霈也在昨晚拍戲時被劇組驚喜慶生，單身一段時間的她透露在家裡有寫了一張擇偶條件，例如身高、工作、品性等，說完被身旁工作人員吐糟：「妳這樣應該不只1張，是3張喔！」讓她當場笑翻。

她劇中跟傅子純的一些甜蜜放閃橋段，被不少網友發現撞哏浪漫韓劇《社內相親》，她說劇中許多橋段都是現場跟傅子純討論出來的，像一些新婚甜蜜的甜膩感，有時候也會增加搞笑的調情動作戲，甚至是窒息的吻，常常是不經意的表現，卻讓觀眾看得臉紅心跳，傅子純為此澄清：「這沒有塞錢喔！」因為有時候導演自己也看得很起勁，就一直要兩人放閃光，盡全力散播歡樂散播愛。

《黃金歲月》劇組為蘇晏霈慶生。（民視提供）

蘇晏霈、傅子純劇中將結婚。（民視提供）

已數不清穿過幾次白紗的羅巧倫表示，雖然戲中經驗豐富，但還是很期待在戲外遇到真命天子的一刻。8點檔不成文規定就是婚禮重頭戲必有大事發生，羅巧倫因為流產，為了保住王燦的小孩私自找了代理孕母，卻被大家在婚禮上拆穿，假孕肚子還當場掉出，大出洋相。她說劇中角色雪琴真的太辛酸了，她一步步精心佈局卻沒想到會落得這種下場。這場重頭戲除了羅巧倫假孕爭寵被揭穿之外，王燦因掏空富貴飯店，會被檢方羈押偵訊，惡人大受報應，王燦說要讓觀眾看得大快人心。

此外，劇中黃文星將跟女友張家瑋求婚，不料求婚前意外得知前女友邱子芯的兒子宇軒，竟然是自己的親生兒子，讓他陷入膠著狀態。