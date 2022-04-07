台灣一名21歲男子近日看謎片時發現，生殖器會分泌出透明狀液體，而且沒有味道，不僅如此，就連只是產生性幻想也會流出透明液體，擔心自己可能得到性病，感到非常害怕，醫師對此表示，這是正常現象，該液體為「前列腺液」。

北醫附醫泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在臉書「泌密會客室」表示，先前有一名21歲男子來問診，表示他在看謎片時，生殖器會分泌無味的透明狀液體，而且有時只是產生性幻想，也會出現該狀況，讓他非常擔心，但這其實是「前列腺液」。

醫師解釋，前列腺液佔了大約精液的15至30%，以正常男性的精液量2到6毫升來說，前列腺液約佔1至2毫升，其實精液不完全是睪丸貢獻的，睪丸主要提供精液中的精子，而其他成分則是由副睪、輸精管、前列腺等所分泌，此外，前列腺液帶有弱鹼性，能夠有效降低陰道中的酸性環境，提升精子的存活機率。

不僅如此，前列腺液還有「分解精液」的功能，從生物演化角度來看，男性的精液剛射出時，會處於黏稠半凝固的狀態，因為精囊分泌液中有「凝固因子」作用，主要讓精液留在女性陰道內，不會隨意流出，增加受孕機率，但這就導致精子可能受困於子宮頸，因此需要靠前列腺液中的「液化因子」進行分解。

精液射出約15至20分鐘後，前列腺液中的「液化因子」會開始作用，例如透明質酸莓等，分解「凝固因子」使精液變稀，精子才得以被釋放，且前列腺液中含有精蟲的營養物質，提供精子運動的能量，讓精子開始往子宮、輸卵管、卵巢的方向前進，完成受精的作用。

醫師也提醒，前列腺液體在正常情況下，呈現「透明狀」而且沒有味道，假若流出來的液體變成其他顏色，甚至是濁濁的，伴隨尿道不適狀況時，就有可能是泌尿道感染，必須趕緊到醫院做檢查，千萬不要忽視問題，因此延誤治療，導致病症加重。