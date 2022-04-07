日籍藝術家奈良美智去年應文化總會之邀首度來台舉行特展，巡迴北南高三地，今年2月中閉展後，對於奈良美智為台灣而畫的作品《朦朧潮濕的一天》出現「畫留台灣」之議，文總轉達奈良美智本人回應：「非常樂見這幅畫能夠留在台灣」但台灣網友仍在臉書留言指此事實是情緒勒索成功。

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《奈良美智特展》長達一年巡迴全台三地，閉展後，對於研議能否將《朦朧潮濕的一天》留台的期盼，文總曾於2月18日回應，將會與藝術家及其團隊交換意見，文化總會表示，2月下旬向奈良美智團隊轉達此事後，對方初步回以正面態度，並曾表達「希望瞭解更多人對奈良美智作品的感受及想法」的期盼，文總便在與對方討論後展開線上問卷調查。該份調查獲得近7千份回覆，其中有91.8％的回覆希望能有機會將藝術家為台灣創作的《朦朧潮濕的一天》作品留在台灣。

文總發布訊息指出，奈良美智透過文總表示，當初確定赴台舉辦特展後，便有意為台灣創作全新作品。他曾說：「這幅作品抱著對多次造訪過的台灣之想法所完成，畫中蘊含了對台灣的感情，是現在我最好的作品，真正的水準，也是最真實的自已。」其次，文總轉述，對於畫留台灣的倡議，奈良美智表示：「非常樂意」，且本來就曾思考能否以某種形式將《朦朧潮濕的一天》留在台灣。

《奈良美智特展》展覽期間，曾收到部分藝術收藏家詢問，然而奈良美智回應，不僅樂見《朦朧潮濕的一天》留在台灣，更希望這幅畫並非私人收藏，而是屬於台灣人民，期盼能夠與文總研議可行性及方案，以長期對外公開展示的方式，提供喜歡此作品或對當代藝術有興趣的民眾更多觀覽機會。

在奈良美智特展臉書專頁上，這則消息則引起了網友的批評，質疑「是美術館要買嗎？全民買單嗎？有問過全民想要花大錢買奈良老師的作品嗎？還是要凹人家捐贈？」也有網友認為「作法情勒」、「拉著填問券不知情的人做共犯」。另一方面也有網友回應「好期待，希望政府編列預算」、「謝謝奈良美智大師對台灣的疼愛」。