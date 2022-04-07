新北市案24863新竹縣公共場所活動史

案25587新竹縣公共場所活動史

案25586 新竹縣公共場所活動史

中央7日公布新竹縣新增7例本土確診案例，其中5例是居隔期間陰轉陽，分別為台中婚宴延伸醫院群聚1例、大潭電廠宿舍3例，和關西營區群聚1例。另2例則為新竹縣一對同住情侶，因咳嗽等症狀至診所就醫，經快篩陽性安排就醫PCR採檢後陽性確診。十興國小全校昨採檢1922人、橡樹補習班及幼兒園採檢223人，全數陰性。

衛生局說明，案25690為50多歲女性，是台中婚宴延伸仁慈醫院群聚中確診護理佐理員案25169的同住家人，在居家隔離期間由陰轉陽，醫院群聚累計32人確診，包含1名護理師、1名護理佐理員、1名護佐員同住家人和29名病患。

案25692為泰國籍50多歲男性，案25691和案25426則為台灣籍60多歲、30多歲男性，3人均為大潭電廠新豐宿舍員工，居家隔離期滿前採檢，由陰轉陽，無社區風險。全案住宿員工60人（泰國籍54人、本國籍6人）、非住宿員工3人及其同住家人5人，累計共68人確診。

案25425為20多歲男性，是關西營區軍人，為彰化縣案24999的匡列居隔者，前天喉嚨痛，昨採檢陽性確診。針對關西營區高風險人員均已匡列，同寢室、同餐廳、同訓練、同車等共匡列居隔174人，自主健康管理42人，疫調持續掌握。

案25586為約20歲女性，案25587為約20歲男性，兩人為同住情侶，因有咳嗽、流鼻水、發燒等症狀前往診所就醫，經快篩陽性，安排就醫PCR採檢後陽性確診，初步疫調共匡列同住家人居家隔離12人、自主健康管理8人、自我健康監測6人。兩案公共場所活動史已完成消毒，感染源仍在疫調中。

新北市確診者案24863曾在發病前2天到過新竹縣竹北市，已通報消毒、疫調、匡列，並透過實聯制以簡訊通知民眾加強自我健康監測，有症狀者請至醫院採檢。

新竹縣持續安排社區篩檢站，時間地點為，7日晚間6時至9時於新仁醫院急診室外，呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。

教育局指出，即日起校園加強防疫措施如下，竹北市各級學校校園暫停開放，戶外教育、畢業旅行等活動延期辦理，持續落實用餐使用防疫隔板，課程實施均應符合各項防疫規定。