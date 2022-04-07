大葉大學運動健康今年開設的傳統整復推拿課程，原計畫24名額，沒想到最後40人選課，超出近一倍。(校方提供／吳建輝南投傳真)

林昆霖說，傳統整復手法包括摩、擦、滾、拍擊、推、按、揉、撥、抖、搖等，不過要如何用運上訴手法達到放鬆、紓壓的效果，就是課程的主要目的。(校方提供／吳建輝南投傳真)

現代人生活壓力大，睡不好失眠儼然成常態，許多民眾除了尋求醫生幫忙外，也會尋求整復推拿師，腳底按摩等其他紓壓管道，也讓整復師行業越來越「夯」，大葉大學運動健康今年開設的傳統整復推拿課程，原計畫24名額，沒想到最後40人選課，超出近一倍。

近年來到按摩館推拿整復已經變成一種流行趨勢，讓整天坐在辦公室的上班族可以得到解脫，不僅讓肌肉鬆弛、促進血液循環，宛如得到救贖獲得重生，讓一整天的疲勞與壓力完全釋放，許多參與課程的學生就表示，除了獲得專業技巧外，還能幫家人按摩，每每看到家人舒爽的臉，就覺得很有成就。

指導老師林昆霖表示，過去民眾都是身體痠痛時才會尋求民俗協助，但近年逐漸變成現代人放鬆紓壓的一種方式，而勞動部為了把關產業品質，也新增民俗調理業傳統整復推拿職類的技術士檢定，其中術科考試分成基本手法、手法應用、刮痧、拔罐等，而大葉運健系所開設課程，須修完216小時才具備考證資格。

林昆霖說，傳統整復手法包括摩、擦、滾、拍擊、推、按、揉、撥、抖、搖等，不過要如何用運上訴手法達到放鬆、紓壓的效果，就是課程的主要目的，課程中也會模擬技術士檢定考試情境，供學生練習，好讓學生更早進入狀況，順利考取證照。

林昆霖強調，過去成果也反映在今年招募數字上，整整超出預期將近一倍的人報名，去年疫情政府就要求相關店家必須要有證照才能營業，因此擁有證照未來不管是創業、就業都很有優勢，一方面增加就業選擇，另一方面也能幫自己或家人推拿。